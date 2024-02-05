Одной категории преступников могут запретить выходить по УДО Депутат Бутина: нельзя выпускать педофилов по УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме предложили запретить выпускать педофилов по УДО, пишет «Парламентская газета». Член комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с изданием пояснила, что во время отбывания наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних осужденный может характеризоваться положительно, но это связано с отсутствием побуждающих к противоправным действиям факторов.

Во время отбывания наказания большинство осужденных педофилов действительно характеризуются положительно. Но, по нашему мнению, это объясняется тем, что в это время отсутствуют факторы, которые побудили бы его совершить преступление, — пояснила депутат.

Бутина подчеркнула, что педофилия является неизлечимым заболеванием, связанным с устойчивым изменением психики. Чаще всего такие преступники действуют спонтанно, исходя из внезапного желания удовлетворить свои потребности, и не готовятся к совершению преступления. В связи с этим парламентарий считает, что лучший способ защитить детей — изолировать осужденных за такие преступления от общества.

Депутат Нина Останина ранее заявила, что действующее законодательство в отношении педофилов несовершенно и требует более жестких мер. По ее словам, на растлителей необходимо пожизненного надевать отслеживающие GPS-браслеты, а также применять химическую кастрацию.