В Госдуме предложили варианты ужесточения наказания для педофилов Депутат Останина: на судимых за педофилию нужно пожизненно надевать GPS-браслеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Действующее законодательство в отношении педофилов несовершенно и требует более жестких мер к таким преступникам, заявила в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, на растлителей необходимо пожизненного надевать отслеживающие GPS-браслеты, а также применять химическую кастрацию.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете гражданам, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления против половой неприкосновенности детей, посещать школы, детские сады, лагеря, детские и спортивные площадки. Останина считает, что эту инициативу необходимо ужесточить.

По данным МВД, с 2014 по 2019 год рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42%, сообщает издание. В первом полугодии 2023 года непогашенную судимость имели 7435 педофилов. В Госдуме подчеркивают, что в 97% случаев растлители совершают повторные нападения на детей уже в первый год после выхода на свободу. Поэтому, по словам Останиной, постоянный контроль за такими гражданами необходим, и мировая практика пока не предложила ничего, кроме браслетов с отслеживанием. Как подчеркнула парламентарий, это международный опыт, зарекомендовавший себя во многих странах.

Я не думаю, что нам пойдет, например, вывешивать на подъезде дома фамилию педофила. Пострадает не столько он сам, сколько его семья. А я буду вносить в правительственный законопроект поправки ко второму чтению по поводу этих браслетов, — пообещала депутат.

Других вариантов, по ее мнению, нет, так как «на лбу педофилу не напишешь, кто он есть». Также, по ее словам, имеет смысл пересмотреть вопрос о химической кастрации.

Ранее в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал не менее трех несовершеннолетних девочек с 2017 года по 2023 год. Со своими жертвами он знакомился в соцсетях, после чего приглашал их к себе домой и совращал, зная о возрасте потерпевших. Таким образом он надругался над девушками в возрасте 14, 15 и 16 лет.