В Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО Депутат Госдумы Шеремет: стоит погасить спутниковую группировку НАТО для защиты от ударов ВСУ

Фото: NATO/flickr.cm

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его словам, украинские военные используют эти спутники для разведки и координации ракетных ударов по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.

Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР. У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия «Пересвет», — сказал Шеремет.

Как отметил депутат, без спутникового сопровождения HIMARS уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность. Россия имеет полное право вывести спутники из строя, так как они способствуют агрессии против России, считает Шеремет.

Ранее источник в одной из российских спецслужб сообщил, что из-за перебоев в работе спутников Starlink Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери. По его словам, из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой.

До этого сообщалось, что серьезные проблемы с работой устройств наблюдались в районах Запорожской и Херсонской областей и при деятельности украинских военных против ЛНР и ДНР. Украинская сторона предполагает, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват силами РФ.