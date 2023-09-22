В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию бойцов Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ на бойцов Росгвардии и добровольческие формирования, входящие в ее состав. Соответствующий законопроект предусматривает внесение соответствующих правок в ст. 207.3 и 280.3 УК РФ. Одними из его инициаторов являются депутаты Александр Хинштейн и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

Предлагается установить уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска Национальной гвардии РФ, за дискредитацию таких формирований..., — следует из пояснительной записки.

Согласно законопроекту, за распространение фейков может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. По статье о дискредитации минимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до 5 лет.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Госдуме и Совфеде подготовили пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии. Как утверждает Хинштейн, поправки предполагают, что на федеральную службу войск будут распространяться те же полномочия и механизмы, которые установлены для Минобороны.