В Госдуме предложили дать самозанятым право на пенсию Депутат ГД Нилов предложил дать самозанятым право на пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самозанятым необходимо дать право на стабильную пенсию, с таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с «Парламентской газетой» он пояснил, что, достигнув пенсионного возраста, самозанятые столкнуться с невозможностью получить социальные выплаты. Депутат считает, что налог, который они платят, следует направлять на индивидуальный пенсионный счет, а не в фонд медицинского страхования или бюджет региона.

Мое предложение заключается в том, чтобы тот налог, который сейчас платят самозанятые — от четырех до шести процентов — шел не в фонд медицинского страхования и не в бюджет региона, где человек зарегистрирован, а на его индивидуальный пенсионный счет. И чтобы таким образом формировалась хоть и небольшая, но все же страховая пенсия, — пояснил парламентарий.

Нилов отметил, что законопроект с большой вероятностью будет принят в осеннюю сессию. По его словам, на данный момент около восьми миллионов человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Кроме того, депутат напомнил, что существует платформенная занятость, например, когда человек работает через агрегатор такси. Парламентарий уточнил, что важно обеспечить социальные гарантии для таких сотрудников. Во время доработки законопроекта регулировать это решили отдельным федеральным законом.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов ранее заявил, что благодаря сокращению численности получателей пенсии бюджет мог ежегодно экономить до 600 млрд рублей. Таким образом, со старта пенсионной реформы в конце 2018 года экономия могла достичь 3 трлн рублей.