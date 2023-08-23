В Госдуме поддержали запрет на прокат сиквела «Кахи» из-за сцены насилия Депутат ГД Драпеко поддержала запрет на прокат фильма «Непосредственно Каха»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Драпеко

Решение Минкульта о снятии с проката фильма «Непосредственно Каха» является правильным, поскольку безосновательно ведомство такого решения принимать бы не стало, заявила в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В начале ленты содержится сцена, в которой двое мужчин насилуют пьяную девушку в автомобиле. Драпеко считает, что зрителей необходимо оградить от просмотра таких сцен.

Министерство культуры — уполномоченный орган, где работает экспертный совет, состоящий из профессионалов. Раз они приняли решение об изъятии фильма из проката, значит, на это были основания, это правильно. <...> Нечего нам показывать натуралистические сцены насилия, — сказала депутат.

23 августа Министерство культуры отозвало удостоверение на прокат у кинокартины «Непосредственно Каха. Другой фильм» из-за сцены насилия в начале фильма. Фильм снят по мотивам YouTube-блога. За время проката ему удалось собрать 355,5 млн рублей, что гарантировало место в топ-10 самых успешных отечественных премьер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. Он отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».