«Непосредственно Каха» лишился права на прокат

Фото: Пензфильммаш

«Непосредственно Каха. Другой фильм»

Министерство культуры отозвало удостоверение на прокат у кинокартины «Непосредственно Каха. Другой фильм», сообщает CINEMAPLEX. В начале ленты есть провокационная сцена с изнасилованием, в котором обвиняют саму пострадавшую.

Фильм снят по мотивам YouTube-блога. За время проката ему удалось собрать 355,5 млн рублей, что гарантировало место в топ-10 самых успешных отечественных премьер.

Многих зрителей возмутила сцена с изнасилованием спящей девушки в машине. По сюжету главный герой позднее оправдывает свой поступок, выставляя жертву виноватой. Ее отец решает отправить дочь «в горы, в село к бабушке на перевоспитание». В настоящий момент оценка у «Непосредственно Каха» на российских стриминговых сервисах не превышает 3,0.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее заявила, что фильм «Непосредственно Каха» был допущен к прокату экспертным советом Министерства культуры. Она отметила, что не может оценивать по нравственным меркам всю картину, основываясь лишь на одной сцене. Депутат отметила, что у нее была история с экранизацией «А зори здесь тихие», где в одной из сцен были голые девушки в бане.