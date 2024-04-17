В Госдуме ответили Медведеву на идею признать иноагентами тысячи россиян Депутат Матвеев: размытость формулировок позволяет признать иноагентом любого

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Михаил Матвеев

Любого россиянина можно признать иностранным агентом из-за размытых критериев внесения в реестр, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Таким образом парламентарий отреагировал на предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева изменить закон об иноагентах.

Дмитрий Анатольевич умеет троллить западные страны. Установка количественных показателей в этом тонком вопросе — неправильно. В законе об иноагентах есть размытость формулировок, по сути, иноагентом можно сделать любого. Но те, кто сейчас на самом деле являются иноагентами, по отношению к ним государство имеет право защищаться и принимать довольно жесткие меры, — добавил Матвеев.

Ранее Медведев заявил, что необходимо изменить закон об иноагентах в России, взяв за основу некоторые нормы из аналогичного закона в США. По его словам, это могло бы быть, например, установление уголовной ответственности и помогло бы увеличить число иностранных агентов «до тысяч».

На рассуждения по этому поводу зампредседателя российского Совбеза натолкнули события в Грузии, где дискуссии вокруг аналогичного закона перешли, как уточнил он, «в сферу уличных стычек и веселого грузинского мордобоя в парламенте». Медведев увидел за всем происходящим «опытную и хорошо знакомую голливудскую руку».

Накануне обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии действительно вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно было увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики. Также на фоне обсуждения закона в Тбилиси начались митинги, которые переросли в стычки с полицией.