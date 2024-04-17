«Ищите лучше»: Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах в России Медведев предложил ужесточить закон об иноагентах в России по примеру США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Необходимо изменить закон об иноагентах в России, взяв за основу некоторые нормы из аналогичного закона в США, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это могло бы быть, например, установление уголовной ответственности и помогло бы увеличить число иностранных агентов «до тысяч».

Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше! — написал Медведев.

На рассуждения по этому поводу зампредседателя российского Совбеза натолкнули события в Грузии, где дискуссии вокруг аналогичного закона перешли, как уточнил он, «в сферу уличных стычек и веселого грузинского мордобоя в парламенте». Медведев увидел за всем происходящим «опытную и хорошо знакомую голливудскую руку».

Накануне обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии действительно вылилось в драку. На опубликованной в Сети трансляции можно было увидеть, как лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Затем к драке присоединились другие политики. Также на фоне обсуждения закона в Тбилиси начались митинги, которые переросли в стычки с полицией.