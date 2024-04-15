В Грузии драку депутатов из-за законопроекта об иноагентах сняли на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обсуждение законопроекта о введении понятия «иностранный агент» в законодательстве Грузии в парламенте страны вылилось в драку. В Сети опубликовано видео трансляции с сайта парламента, на котором лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. После к драке присоединились другие политики.

Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» началось утром. Документ был разработан фракцией «Грузинская мечта». В первом чтении закон рассмотрит комитет по юридическим вопросам парламента. Далее документ будет вынесен на голосование также в первом чтении на пленарное заседание.

В то же время у здания парламента в центре Тбилиси началась акция протеста. На вечер запланирован масштабный митинг. Телеканал Mtavari сообщает, что также акции протеста проходят в Телави и в Кутаиси. Представители собрались возле мэрии Телави и мэрии Кутаиси с транспарантами «Нет российском закону».

Законопроект об иноагентах сопровождался массовыми акциями протеста в марте 2023 года. Активисты вступали в стычки с полицией, били стекла, жгли фаеры и даже бросали «коктейли Молотова». Тогда документ сняли с рассмотрения.