В Госдуме объяснили, почему доллар вырос почти до ста рублей Депутат Госдумы Аксаков связал рост доллара почти до ста рублей с летним сезоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар достиг отметки в 97 рублей из-за летнего сезона, заявил в беседе с «Подъемом» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, летом многие россияне уезжают за границу, в том числе в страны Еврозоны и США, из-за чего в стране растет спрос на валюту. Он уверен, что осенью курс рубля начнет постепенно восстанавливаться.

Несмотря на все ограничения на выезд за границу, люди все равно ездят в азиатские страны, да и в Европу, да и в США как-то ездят. Соответственно, спрос на валюту в летний период резко возрастает. После отпусков спрос сократится, рубль может укрепиться, — считает Аксаков.

Также он отметил, что спрос на иностранную валюту появился в результате восстановления импорта почти до показателей 2021 года. По словам депутата, ситуация находится под контролем Банка России. Он признал, что доллар уже не сможет упасть до отметки в 70 рублей за единицу, однако рубль сможет немного окрепнуть. Кроме этого Аксаков отметил, что снижение курса рубля положительно влияет на производство внутри страны.

Для наших внутренних производителей выгоднее, когда рубль по отношению к иностранным валютам более слаб, тогда наша продукция более конкурентна. В этом плане вполне возможно, что поэтому не препятствуют ослаблению рубля, чтобы помочь, в том числе, и внутреннему производству, — уточнил глава комитета Госдумы по финрынку.

7 августа курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей. К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.