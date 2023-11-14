В Госдуме обвинили ЕГЭ и ОГЭ в разрушении «ткани русского образования» Вице-спикер Госдумы Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ «большой ошибкой»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение ЕГЭ и ОГЭ в России было большой ошибкой, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на слушаниях в Совете Федерации. По его словам, которые приводятся на странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте», это решение привело к разрушению традиционной системы образования, существовавшей как в дореволюционные времена, так и в Советском Союзе. С этим явлением Толстой также связал широкое распространение ненормативной лексики среди российских школьников.

Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. <...> Эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в Советской России, — заявил парламентарий.

В 2024 году единый государственный экзамен будет проводиться по прежним правилам. Однако, как утверждает глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в следующем году в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. В свою очередь представители Минобрнауки РФ опубликовали минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. Так, школьникам необходимо набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 — по математике, 39 — по физике, 45 баллов — по обществознанию и 35 — по истории.