В Госдуме не исключили, что Украина попадет в НАТО и ЕС «по кусочкам» Депутат Журавлев: Украина может попасть в НАТО «по кусочкам» как часть Польши

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Владимир Зеленский

Украина может попасть в НАТО и ЕС «по кусочкам» как часть Польши, Венгрии или Румынии, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Варшава, Будапешт и Бухарест претендуют на территории Украины.

Я вообще всегда выступал за то, чтобы проект «Украина» прекратил свое существование целиком, и тогда в альянсы просто будет нечему вступать. Или в НАТО попадут лишь те части, что успеют заграбастать Польша, Румыния и Венгрия, которые давно высказывают свои претензии на некоторые западно-украинские области. Так — по кусочкам — можно и в ЕС попасть, по аналогии с украинцем, который продал свою почку, и ее пересадили какому-то поляку или венгру, — добавил Журавлев.

Ранее экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год, после чего Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.