Добровольцы из Донбасса смогут стать российскими военными Депутат ГД Картаполов заявил, что добровольцы из ДНР и ЛНР смогут стать российскими военными

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Военнослужащие ДНР

В случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России добровольцы этих республик станут полноправными военнослужащими Вооруженных сил РФ, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram-канале фракции «Единая Россия». По его мнению, это укрепит ситуацию в Донбассе.

Те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций, — сообщил Картаполов.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

20 сентября депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума.