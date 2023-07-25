В Госдуме рассказали, чего ждать России от смены главы МИД Китая Депутат Новиков: отставка главы МИД Китая не навредит отношениям Москвы и Пекина

Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Цинь Ган

Москва может рассчитывать на дальнейшее укрепление отношений с Пекином даже на фоне смены руководства МИД КНР, заявил в комментарии для NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, важным в этой истории является тот факт, что ведомство возглавит опытный дипломат Ван И.

Он квалифицированный дипломат, которого теперь можно называть еще и политиком, и совершенно понятно, каких подходов под руководством Си Цзиньпина он будет придерживаться. Это ровно те подходы, которые способствовали сближению Китая и России в последние годы, поэтому никаких неожиданностей и неприятных сюрпризов эти изменения не сулят, — рассказал Новиков.

Более того, как подчеркнул депутат, Ван И не будет тратить время на освоение российского направления во внешней политике КНР, так как он принимал активное участие в ее формировании.

На этом фоне Новиков пришел к выводу, что назначение Ван И — неплохая новость для России. С ним есть определенная уверенность в сохранении высокого уровня партнерства и взаимопонимания, отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И назначен новым министром иностранных дел Китая. Парламент проголосовал за его кандидатуру после исчезновения предыдущего главы ведомства. Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня.