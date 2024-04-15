В Госдуме нашли способ снизить цены на садовый инвентарь в несколько раз Депутат Говырин призвал нарастить производство российского садового инвентаря

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Россия нуждается в наращивании производства собственного садового инвентаря, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Парламентарий отметил: отечественные предприятия выпускают продукцию, не уступающую по качеству импортной. По его словам, «родные» лопаты или грабли в несколько раз дешевле.

Например, грабли. Модель от финской фирмы с пластиковой ручкой обойдется примерно в три тысячи рублей. А грабли из Ивановской области со стальными зубцами и надежным деревянным черенком стоят всего около 500 рублей, но ничуть не уступают в качестве — еще и используют прочную владимирскую сталь, — добавил Говырин.

По его словам, аналогичная ситуация с поливочными шлангами: известный немецкий бренд требует 18 тысяч рублей за 50-метровую модель, хотя во Владимирской области аналоги обойдутся в 4 тысячи рублей. Депутат подчеркнул: в РФ качественный садовый инвентарь также выпускают в Ивановской, Челябинской и Нижегородской областях.

Выбор действительно очевиден и продиктован экономической целесообразностью. Есть хорошие изделия для огорода (совки, виды, ведра, тачки) сделанные на Урале, челябинские хорошие, нижегородские. Нужно нарастить собственное производство садового инвентаря, — подытожил Говырин.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России предусмотрены льготы для желающих построить загородный дом. Депутат отметил, что к подобным привилегиям относятся, в частности, сельская ипотека, право использовать материнский капитал и упрощенное оформление по «дачной амнистии».