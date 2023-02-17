В ГД заявили, что Киев держит мирных жителей Артемовска в заложниках Депутат Журавлев назвал требование Киева эвакуировать жителей Артемовска тактикой террористов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские власти своими призывами к эвакуации мирных жителей из Артемовска выдают свои планы вновь перейти к террористической тактике и прикрываться гражданским населением, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, к таким методам ВСУ уже прибегали в Мариуполе, где людям запрещали выезжать в РФ, а ехавших на Украину обстреливали. Ранее с просьбой эвакуироваться из Артемовска к мирным жителям обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Все, кто поддерживает киевский режим, из Артемовска уже уехали. А те, кто остался, очевидно, ждут прихода России. И украинские власти такими призывами к эвакуации показывают только одно — собираются снова придерживаться террористической тактики и прикрываться мирным населением, — указал Журавлев.

Депутат припомнил, как та же Верещук запрещала мариупольцам выезжать в сторону России. А тех, кто планировал ехать на Украину, обстреливали военные ВСУ, не позволяя уйти, сказал народный избранник.

Теперь и в Артемовске их точно так же держат в заложниках, — констатировал Журавлев.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в Артемовске остаются шесть тысяч мирных жителей. Чиновница обратилась ко всем гражданским, заявив, что они должны «немедленно эвакуироваться» из города.