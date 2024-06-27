В ГД высказались о возможной подготовке переворота экс-депутатами из России Генерал Соболев: российские экс-депутаты могут готовить план террора на родине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Российские экс-депутаты, сбежавшие из страны, могут готовить план террора на родине, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что это антироссийски настроенные люди, которые проплачены западными спецслужбами. По словам парламентария, всего таких депутатов около 20 человек.

У нас есть много политиков, сбежавших из России, например, бывший премьер-министр [Михаил] Касьянов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), вице-премьеры, в общей сложности их сейчас около 20 человек. Это антироссийски настроенные люди, проплаченные западными спецслужбами. Не исключено, что они могут продумывать подобные планы, — отметил Соболев.

Он обратил внимание на работу российского ФСБ. По его словам, если до журналистов доходит информация о подготовке дестабилизации внутри страны, значит ведомство работает как нужно.

Недавние события в Дагестане показали, что западные спецслужбы хотят дестабилизировать ситуацию в России. Нет никаких сомнений, что за этими событиями стоят именно они. Но участвуют ли в подобных планах бывшие граждане, а ныне ненавистники России, должны разобраться компетентные органы, — заключил парламентарий.

Газета Times ранее сообщила, что сбежавшие из России экс-депутаты готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране. По некоторым данным, свой проект политики представят на саммите НАТО в Вашингтоне.