В ГД высказались о решении переснять «Ивана Васильевича» из-за Киркорова Депутат Драпеко выступила против съемки ремейка «Иван Васильевич меняет все»

Фото: ТНТ

Филипп Киркоров в фильме «Иван Васильевич меняет всё»

Рассуждать о том, каким выйдет ремейк фильма «Иван Васильевич меняет все» и нужно ли его смотреть, не имеет смысла, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко, комментируя планы переснять финальные сцены. По ее словам, режиссерам не следует снимать ремейки на советские новогодние фильмы.

Я не слышала о фильме «Иван Васильевич меняет все». Я не знаю, что они сняли и что собираются переснимать, поэтому рассуждать о том, что получится в итоге, сложно. Мне кажется, что не стоит вообще переснимать старые фильмы. «Иван Васильевич меняет профессию» — просто потрясающий фильм, классика, которую знают и любят, — рассказала Драпеко.

Ранее генеральный директор телеканала Тина Канделаки сообщила, что ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все». По ее словам, это необходимо, чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.

До этого телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет комика Павла Воли. Постер изменили как на официальном сайте телеканала, так и на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.

До этого кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, что ремейки старых советских комедий обречены на неудачу, об этом говорят фильмы «Джентльмены удачи — 2», «Кавказская пленница — 2» и «Служебный роман — 2». Так он отреагировал на новость, что в Ростове Великом начали снимать ремейк картины «Иван Васильевич меняет профессию». По мнению Шнейдерова, это «дурацкая затея». Он напомнил, что актеров, равных Юрию Яковлеву, Александру Демьяненко, Наталье Крачковской, уже нет.