В ГД рассказали о нюансах получения маткапитала жителями Донбасса Депутат Госдумы Буцкая рассказала о нюансах получения маткапитала жителями Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все граждане РФ имеют право на материнский капитал, однако не смогут им воспользоваться, проживая за пределами РФ, — ни взять ипотеку, ни оплатить обучение, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Таким образом она ответила на вопрос, имеют ли право жители ЛНР и ДНР, а также контролируемых РФ территорий Украины получить российский маткапитал.

Граждане, проживающие за пределами РФ, смогут потратить средства маткапитала только на территории РФ: на приобретение жилья на территории РФ, на обучение детей на территории РФ. Есть выплата из маткапитала денежная, но она чётко привязана к месту жительства. Чтобы её получать, нужно быть гражданином РФ и жить непосредственно на территории России, — добавила Буцкая.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион начал подготовку к референдуму о присоединении к РФ и обязательно его проведет. Он добавил, что территория станет «полноценным субъектом» РФ.

Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время в Херсонской области каждый «творит историю на исконно русской земле». Он считает, что регион в скором времени «вернёт себя на Родину, из которой все родом», и больше никогда не станет частью «нацизма, разврата и цинизма».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдёт после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что это произойдёт к концу 2022 года.

Накануне Джонсон после саммита G7 дал интервью немецкому телеканалу, в котором назвал Путина «идеальным примером токсичной маскулинности» и заявил, что конфликта на Украине могло бы не быть, если бы российский лидер был женщиной.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял британского лидера. По мнению парламентария, подобные действия и заявления Джонсона говорят о его феминной половой принадлежности.