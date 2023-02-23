В ГД рассказали, начнется ли новая гонка вооружений с США из-за «Сарматов» Депутат Госдумы Журавлев: гонка вооружений США и России никогда не прекращалась

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ВПК Соединенных Штатов и России никогда не останавливались даже в период действия всех ограничивающих документов — ПРО, ДРСМД, СНВ, поэтому о начале новой большой гонки вооружений после слов Путина говорить не приходится, таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он пояснил, что соперничество Москвы и Вашингтона никогда не останавливалось и идет до сих пор.

Президент России Владимир Путин 23 февраля в обращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году, также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон».

Соперничество шло всегда. И идет до сих пор. США установили у российских границ в Румынии и Польше комплексы Aegis Ashore, якобы для нужд ПВО, но на самом деле из них можно запускать и вполне наступательные крылатые ракеты Tomahawk. Россия красиво ответила гиперзвуком — «Циркон», «Кинжал», Х-90, у нас тьма таких ракет, — заявил депутат.

Собеседник указал, что в военных конфликтах беспилотники стали едва не основным инструментов для ведения боевых действий. По его словам, американскому MQ-9 Reaper противостоит российский C-70 «Охотник», у американцев танки Abrams, а у России Т-14 платформы «Армата», а с вертолетами ВВС США Apache сравнивают российские Ка-52 «Аллигатор».

Журавлев добавил, что Россия и США являются крупнейшими поставщиками оружия, получая тем самым огромные прибыли в госбюджеты, и, по мнению депутата, обладать лучшей техникой означает — получить больше заказчиков.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что приостановка Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России приведет к тому, что США теперь не смогут инспектировать наши новые ракеты, в частности, они не увидят «Сарматы».