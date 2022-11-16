В ГД рассказали, чем закончится падение ракеты в Польше для Украины Вассерман: Украину простят за ее провокацию с падением ракеты на территории Польши

Фото: Министерство обороны РФ

Украине простят ее провокацию с падением ракеты на территории Польши, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что подобный инцидент с участием Киева «не первый и, боюсь, не последний».

Что это было? Ракета С-300, выпущенная Украиной, пыталась сбить что-то наше летающее, но полетела не туда. Это не первый случай, когда украинские зенитные ракеты летят не туда и, боюсь, не последний. Это менее вероятно, но тоже не исключено —[Украина специально пустила ракету по территории Польши"]. Там (на Западе. — NEWS.ru) люди умные, но их ума хватает, прежде всего, на то, чтобы желать нашего уничтожения. Поэтому Украину простят за то, что ее очередная провокация не удалась, — добавил Вассерман.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В МИД Польши подчеркнули, что ракета произведена в России, но президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информции о принадлежности ракеты нет. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее в зарубежных СМИ появилась версия, высказанная анонимными чиновниками из США о том, что ракета могла быть выпущена ВСУ для сбития снаряда ВС России. Доказательства этой версии опубликованы не были.