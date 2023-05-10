В ГД отреагировали на решение Латвии отказаться от празднования 9 Мая Депутат Журова: власти Латвии хотят, чтобы население забыло о ВОВ

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Власти Латвии хотят, чтобы население забыло о Великой Отечественной войне, сообщила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение прибалтийской страны отказаться от празднования 9 Мая. По ее словам, это делается для того, чтобы молодежь Латвии никак не ассоциировала себя с Россией. Также парламентарий заметила, что власти страны тем самым еще наказывают граждан РФ, живущих там, и которые чтят память о героях войны.

Это все очень грустно. Они хотят сделать все, чтобы со временем обо всем забыли и не вспоминали. Еще со времен СССР мы понимали, что нацизм и фашизм могут вернуться, и своим детям пытались это передать, а там хотели забыть. Все, что мы можем, это, как в Эстонии, поставить экраны и дать возможность послушать песни военных лет, парад Победы посмотреть. Жители Эстонии прогуливались, смотрели. Пока их за это не арестовывали. Возможно, дойдет до такого, что штрафовать начнут не только за георгиевские ленточки, а еще оцепят территорию и не будут на 9 Мая туда пускать. И до такого абсурда дойти могут, — рассказала Журова.

Полиция Латвии ранее сообщила о задержании 17 человек 9 мая в связи с возложением цветов на к мемориалам советским воинам и демонстрацией символов, запрещенных в стране. Кроме того, было возбуждено 23 административных и 4 уголовных дела.

До этого сообщалось, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам. В МИД страны добавили, что такие действия будут расцениваться как «прославление агрессии».