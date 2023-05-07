В Госдуме призвали к срочной модернизации российских систем ПВО Депутат Журавлев призвал подготовить российскую систему ПВО к получению Украиной истребителей F-16

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Российские системы противовоздушной обороны должны быть модернизированы до того момента, как США передадут Украине свои истребители F-16, с таким призывом выступил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, российские системы ПВО ранее никогда не сталкивались с такой угрозой. Он отметил, что украинские летчики способны быстро освоить американские технологии, но даже если им этого не удастся быстро сделать, то за штурвал сядут сами американцы.

Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16, а если не успеют натренировать украинских летчиков, хотя в принципе это несложная задача, то могут посадить за штурвалы и американских же пилотов, — написал Журавлев.

Он подчеркнул, что начинать модернизацию систем ПВО нужно было еще вчера.

Ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл ранее заявил, что эти американские истребители не способны преодолевать российские системы ПВО, поэтому они не пригодны для использования на Украине. По его словам, самолеты, у которых отсутствует функция малозаметности, уступают российским системам ПВО, таким как С-400.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Запад не предоставит ВСУ истребители F-16, то украинская армия будет терять больше солдат.