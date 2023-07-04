В ГД призвали ввести уголовную ответственность за нападение на журналистов Депутат Останина призвала ввести уголовную ответственность за нападение на журналистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Наказание за нападение на журналистов следует ужесточить, чтобы защитить представителей этой профессии, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя избиение в Грозном журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. По ее словам, необходимо ввести уголовную ответственность за такие преступления.

Нужно принимать общий закон о защите представителей данной профессии, чтобы неповадно было, вплоть до уголовной ответственности за нападение на журналистов. И тогда, думаю, общество призадумается, и те люди, которые позволяют себе такое, побоятся совершать преступление, потому что их интересы были ущемлены. Журналисты доводят до людей правду, о скольких преступлениях мы бы не узнали, если бы не они. К сожалению, не хотят социальные службы и власть, чтобы информация о происшествиях выходила за пределы того места, где они происходят, — заявила Останина.

Депутат подчеркнула, что никто не может препятствовать осуществлению профессиональной деятельности и отбирать право на собственную точку зрения. Она отметила, что сейчас в стране защищены только сотрудники правоохранительных органов, но, как считает парламентарий, журналисты и другие специалисты не хуже них.

Мы не просто должны, а обязаны жестко отреагировать на избиение нашей журналистки. <...> Каждый из нас имеет право на выполнение своей профессиональной деятельности, в том числе и журналисты. У нас сегодня журналисты и врачи — это какие-то очень опасные профессии, сколько у нас нападений случилось на этих людей. Никто не давал право запрещать выполнять профессиональную деятельность и иметь свою точку зрения, нельзя же возвращаться в феодализм. Надо ужесточать наказание за такие нападения, — заявила парламентарий.

Останина добавила, что думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей тоже выступит в защиту журналистки и скажет свое слово по поводу этого нападения.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что возглавляемый им думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет после нападения на Милашину и Немова.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку и адвоката, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

После этого Милашину и Немова доставили в БСМП столицы региона. У обоих диагностированы множественные ушибы. Немова, предположительно, порезали ножом — глубоко ударили в ногу. Сообщалось, что адвокат плохо двигался, несмотря на то, что ему дали обезболивающее.