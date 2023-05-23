В ГД призвали наказать власти Оренбурга после нападения бездомных собак Депутат Бурматов призвал привлекать к уголовной ответственности власти Оренбурга после нападений собак на людей

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Руководство Оренбурга и начальников ЖКХ этого города необходимо привлечь к уголовной ответственности из-за их бездействия после нападения бездомных собак на людей, только такие меры могут побудить властей города к каким-либо действиям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что горожане направили более 750 обращений по этому вопросу и все они остались без ответа. Вместе с тем с момента смертельных нападений не было построено ни одного муниципального приюта для бездомных животных, указал парламентарий.

Я считаю, что здесь нужна уголовная ответственность, которая уголовным кодексом предусмотрена за халатность, за преступную халатность, за неисполнение полномочий. <...> Это должно быть сделано, потому что кроме реального срока уголовного их ничего не может мотивировать к исполнению своих функций, — пояснил Бурматов.

Он пояснил, что направлял депутатские запросы в правоохранительные органы. По его словам, допрошен глава города, заместитель главы города, а начальник управления ЖКХ находится под арестом, но при этом ситуация никак не меняется, она по-прежнему очень тяжелая.

В данной ситуации надо понять, что начальником ЖКХ не должно все ограничиться, надо привлекать к уголовной ответственности тех, кто реально допустил этот коллапс — руководителей города, что это же на территории города все происходит, — добавил Бурматов.

16 апреля в Оренбурге вблизи гаражного комплекса на Кольцевой улице стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. Он гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросились бродячие животные.