В ГД предупредили Финляндию о серьезном ответе на закрытие генконсульства Депутат ГД Новиков пригрозил Финляндии серьезным ответом на закрытие генконсульства

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Генконсульство России в Турку

Министерство иностранных дел должно продумать серьезный ответ на закрытие генконсульства России в финском Турку, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, закрытие дипломатического учреждения говорит о желании Хельсинки минимизировать контакт с Москвой. Он отметил, что от подобных действий в большей степени страдают обычные граждане.

МИД в обстановке нового недружественного шага должен будет продумать свои шаги реагирования. К такой практике нам приходится прибегать в последнее время достаточно часто из-за неконструктивной позиции наших партнеров. Это решение показывает намерение Финляндии минимизировать контакт с Россией, страдают от этого больше рядовые граждане. И когда западная пропаганда заявляет, что ее не устраивает курс РФ, а потом принимает решения, которые вредят обычным людям — все это выглядит странно, — считает депутат.

По его мнению, если Финляндии не нравится политика России, то санкционные меры должны действовать таким образом, чтобы пострадал источник «неверной» политики, то есть представители власти. Вместо этого «рвутся межнациональные контакты, семейные узы и сфера туризма», подчеркнул Новиков. Он утверждает, что такие решения, как закрытие российского генконсульства в Финляндии воспринимаются как недружественные действия против целого народа, а не только властей.

Ранее власти Финляндии решили отозвать с 1 октября разрешение на работу генконсульства России в городе Турку. Канцелярия главы государства пояснила, что это является ответом на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В начале июля МИД России сообщил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить свою работу с 1 октября. В ведомстве пояснили, что это является ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране.