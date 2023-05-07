В ГД предрекли «настоящий Армагеддон» ВСУ в Артемовске после слов Пригожина Журавлев: ВСУ не чувствовали дефицита российских снарядов, а теперь на их головы обрушится «Армагеддон»

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Артиллерийский удар по позициям ВСУ в западной части Артёмовска.

Российские силы сомнут и сломают позиции ВСУ в Артемовске, поскольку осталось чуть более двух километров все еще занятой ВСУ территории, так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал для NEWS.ru слова бизнесмена Евгения Пригожина о том, что Минобороны согласилось дать ЧВК «Вагнер» снаряды в необходимом количестве. Журавлев подчеркнул, что, вопреки различным заявлениям киевского руководство, за Артемовском открывается прямой путь на линию Славянск-Краматорск, что является последним серьезным укреплением ВСУ в Донбассе.

Бойцы ВСУ, кстати, и до этого сообщали, что не чувствуют дефицита российских снарядов, так часто они сыпались на их окопы. А теперь, надеюсь, на их головы обрушится настоящий Армагеддон, недаром ведь у генерала Суровикина такое прозвище, — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуацию имеют место быть любые мнения и разногласия, однако русские люди всегда славились умением объединиться в сложную минуту перед общей угрозой.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление предпринимателя Евгения Пригожина о том, что под контролем российских вооруженных сил находится порядка 95% территории Артемовска. Оставшиеся 5%, по словам бизнесмена, не влияют на ход СВО.

Также пресс-служба «Конкорд» сообщила, что Минобороны разрешило ЧВК «Вагнер» действовать в Артемовске так, как командиры считают нужным. Пригожин заявил, что бойцам дают генерала-полковника Сергея Суровикина в качестве «человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ во взаимодействии с Министерством обороны».