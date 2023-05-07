Пригожин раскрыл, какую часть Артемовска контролируют российские силы Пригожин: под контролем российских сил находится 95% Артемовска

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что под контролем российских вооруженных сил находится порядка 95% территории Артемовска. Оставшиеся 5%, по словам предпринимателя, на ход всей специальной военной операции (СВО) не влияют. Информация размещена в Telegram-канале пресс-службы.

В Артемовске сегодня взято практически 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода «Красной Армии» дальше на Запад никакой роли не играют. 2 квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют, — сказал Пригожин.

Он также добавил, что с ним никто не связывался по поводу нехватки боеприпасов, в связи с чем предприниматель намерен сохранить личный состав ЧВК «Вагенр» для следующих операций в интересах России«.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделение будет оставаться на своих позициях в Артемовске до 00:00 мск 10 мая, после чего отойдет в тыловые лагеря для того, чтобы «зализать раны».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить группы вагнеровцев в городе бойцами спецназа «Ахмат». Пригожин поблагодарил главу субъекта за это предложение и сообщил, что направил министру обороны РФ Сергею Шойгу заявление с просьбой передать позиции «Вагнера» в распоряжение чеченских подразделений.