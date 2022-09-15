В ГД ответили на требование Дуды выплатить Польше репарации Вассерман заявил, что Россия ни в коем случае не станет платить Польше репарации за Вторую мировую войну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Россия ни при каких условиях не станет платить Польше репарации за Вторую мировую войну, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий добавил, что подобные требования Варшавы основаны на том, что республика «традиционно считает себя жертвой». Таким образом он прокомментировал соответствующее выступление президента Польши Анджея Дуды — по мнению лидера, его страна имеет право требовать компенсации от РФ, так как «она присоединилась к той войне».

Требования основаны на том, что Польша традиционно считает себя жертвой, делает вид, что на нее нападают совершенно безосновательно и, главное, что все нападавшие должны ей платить по гроб жизни. Риторика Варшавы опирается на то, что полученные [от Германии] репарации по итогам Второй мировой войны недостаточны. Возможно, недостаточны, и что? — задался вопросом Вассерман.

По его словам, Польше «заплатили столько, сколько могли, она получала репарации [от Германии] из тех сумм, что выплачивались Советскому Союзу, так как Берлин «физически не мог дать больше». Он добавил, что тогдашние руководители Польши признали, что вопрос с компенсациями закрыт.

Что касается претензий к России — они опираются на представление о том, что, мол, мы их когда-то оккупировали, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Даже когда Российская империя брала себе часть польской территории, то делала это, грубо говоря, чтобы защитить Польшу от самой себя. Все претензии — следствие желания прикинуться вечной жертвой и на этом заработать, — подытожил Вассерман.

Накануне Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к этой войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда Россия станет частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила.