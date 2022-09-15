Президент Польши потребовал репараций от России за Вторую мировую войну

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну, заявил в интервью еженедельнику Wprost президент Польши Анджей Дуда. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к этой войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.

Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России <...> Не вижу причины, по которой мы должны были бы этого не добиваться, — заявил польский лидер.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда Россия станет частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила.