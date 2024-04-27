В ГД оценили идею создания профильного министерства семьи Депутат Останина поддержала идею создания профильного министерства семьи

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Нужно создать отдельное профильное министерство по управлению политикой в сфере семьи, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Как она отметила в беседе с «ФедералПресс», новое ведомство также необходимо в связи с ухудшением демографической ситуации в стране. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин определил, что до тех пор, пока не будет создано профильное министерство, вопросами, связанными с семьей, будет заниматься Министерство труда и социальной защиты.

Необходимость создания отдельного профильного Министерства, которое занималось бы защитой семьи, вопросами отцовства, материнства, детства, демографических вопросов, конечно, объективно необходимо. Мы понимаем, что сегодня философией в жизни народа должна стать семья, — объяснила депутат.

Парламентарий отметила, что профильное ведомство также нужно из-за ухудшения демографической ситуации в стране. По ее словам, отдельное министерство будет определять направление демографической политики.

Из-за того, что нет единого министерства, вопросами семьи занимаются различные ведомства, добавила Останина. Например, Министерство просвещения отвечает за защиту детей и сирот, Минздрав — за охрану и здоровье детей, Министерство труда и социальной защиты — за выплату маткапитала и поддержку женщин в отпуске по уходу за ребенком, а МВД и СК — за безопасность детей.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что министерство по воспитанию молодежи позволит охватить большее количество детей и молодых людей. Парламентарий уточнил, что рассуждать об актуальности данной инициативы должны президент России Владимир Путин и правительство.