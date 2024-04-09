Депутат оценил идею создать министерство по воспитанию молодежи Депутат Метелев: министерство по воспитанию позволит охватить больше молодежи

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Министерство по воспитанию молодежи позволит охватить большее количество детей и молодых людей, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В разговоре с НСН парламентарий уточнил, что не берется рассуждать об актуальности данной инициативы: это должны решать президент России Владимир Путин и правительство.

Нужно ли для этой работы отдельное министерство, я не знаю. Это будут решать глава государства Владимир Путин и новое правительство. Хотя, конечно, предела совершенству нет. Мы живем в непростом мире, поэтому всегда нужно работать на опережение и охватывать программами все большее число детей и молодых людей, — пояснил Метелев.

Он подчеркнул, что патриотическим воспитанием на данный момент занимается Федеральное агентство по делам молодежи. По словам парламентария, около 81% молодежи верит в самореализацию России и уважает ее историю и культуру. Он добавил, что этот показатель достиг «абсолютных значений».

До этого ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что в России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию. По предварительным данным, оно может быть создано на базе Росмолодежи.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил решение о проведении Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с определенной периодичностью будут проходить и менее масштабные мероприятия.