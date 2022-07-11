В ГД оценили идею превратить Западную Украину в безлюдную «ничейную» зону Вассерман выступил против превращения Западной Украины в безлюдную «ничейную» зону

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

Депутат Госдумы (ГД) Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что «негоже нам отдавать ни земли, ни людей», комментируя идею превратить западные области Украины (Львовская, Черновицкая, Закарпатская области и другие) в безлюдную буферную зону, не принадлежащую ни одной из стран. Парламентарий подчеркнул, что жители данных регионов «сильно заморочены», так как почти 150 лет там пытаются реализовать «польскую фальшивку — Украина — не Россия».

Нет. Негоже нам отдавать ни земли, ни людей. Да, сейчас эти люди сильно заморочены, да, там уже около 150 лет пытаются осуществить старую польскую фальшивку — Украина — не Россия, но это лечится. Не забрать, а именно вернуть, — рассказал Вассерман.

Депутат также «немного оправдал» экс-президента Польши Леха Валенсу и его идею сократить население России до 50 млн человек. Парламентарий подчеркнул, что бывший глава республики намекал на расчленение РФ на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан РФ. Собеседник добавил, что идея Валенсы является провальной.

Накануне Валенса предложил сократить численность населения РФ в два раза. В беседе с французским изданием Le Figaro лауреат Нобелевской премии предположил, что «укротить» Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в РФ проживает 144 млн человек. Валенса опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Политик также упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.

Ранее российский актер и режиссер Владимир Машков заявил, что США и Евросоюз на протяжении длительного времени желают любыми способами уничтожить русскоговорящее население. По его словам, ход мыслей обитателей этих территорий парадоксален, но ему давно было понятно их основное стремление.