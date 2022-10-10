В ГД оценили идею позвать артистов из новых республик на «Голубой огонек» Депутат Госдумы Соловьев: на «Голубом огоньке» мы должны увидеть артистов из новых регионов России

В связи с началом обсуждения в Сети о проведении ежегодной программы «Голубого огонька» редакция NEWS.ru спросила члена комитета Госдумы по культуре Сергея Соловьева о возможном участии в новогодней программе артистов из новых республик. Соловьев поддержал идею и заявил, что в этом году зрителям необходимо увидеть выступления артистов из Херсонской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они исполнили патриотические песни.

Самое главное — мы должны увидеть исполнителей из освобожденных территорий — с новых субъектов, которые вместе с нашими звездами исполнили бы для воинов-освободителей патриотические песни, — сказал Соловьев.

При этом депутат отметил, что в этом году «Голубой огонек» будет проходить в «особых условиях» из-за конфликта на Украине.

Идет СВО, наши воины освободили часть Украины, русский мир от неофашистов, но борьба продолжается, враг силен и не уничтожен. Поэтому соглашусь с вами, что часть новогоднего поздравления лучших артистов должна быть посвящена этой теме, — добавил Соловьев.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за отъезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой из России «Голубой огонек» не останется без звезд, даже несмотря на то, что из-за спецоперации в регионах отменяются концерты многих артистов. По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.