Лавров: три банка в Азербайджане перешли на российский аналог SWIFT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три банка в Азербайджане начали пользоваться российской системой денежных переводов, аналогичной SWIFT, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в Баку также заинтересованы в использовании российских банковских карт «Мир», эта тема находится на рассмотрении у глав государств.

Что касается платежной системы «Мир», то так же, как и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, эта тема весьма и весьма актуальна: уже три банка азербайджанских работают на основе системы передачи финансовых сообщений ЦБ, есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы «Мир», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что внедрение российских платежных систем поможет продвигать контакты между людьми и бизнес-структурами двух государств. Также это положительно повлияет на развитие туризма, считает глава МИД РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и намерена добиваться решения по этому вопросу. Он пояснил, что вопрос обсуждался и ранее, однако последние переговоры прошли «очень предметно». Дипломат отметил, что переподключение к SWIFT позволит российской стороне «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции.