Ушаков рассказал, что Путин поедет на саммит ЕАЭС в Бишкек

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Флаг с символикой Евразийского экономического союза

Президент России Владимир Путин намерен посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Визит российского лидера в Бишкек запланирован на пятницу, 9 декабря, передает ТАСС.

Нет, поездка планируется, — сказал Ушаков в ответ на вопрос, может ли визит не состояться.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Высшим наднациональным органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС).

Роль постоянно действующего наднационального регулирующего органа выполняет Евразийская экономическая комиссия. Заседания проходят при участии президентов государств-участниц ЕАЭС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится принять участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Представитель Кремля пообещал объявить о завершении подготовки к визиту.