«Уничтожить Россию»: Медведев назвал истинную цель Запада Медведев: цель Запада заключается в уничтожении России

Фото: Jessica Scott/U.S. Army

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал истинную цель Запада в геополитическом противостоянии с Россией. В разговоре с ТАСС политик заявил, что ЕС и США хотят «уничтожить» Россию. Политик провел параллель между событиями 2008 года в Южной Осетии и конфликтом на Украине. Медведев подчеркнул, что в «пятидневной войне» американцы готовили ВС Грузии, подталкивая тогдашнего президента Михаила Саакашвили к атаке на южноосетинскую территорию и российских миротворцев. По мнению зампреда, Белый дом ведет такую же провокационную преступную политику и на Украине.

Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад, — заявил Медведев.

Политик подчеркнул, что как и перед конфликтом 2008 года, американцы начали сознательно укреплять у Киева чувство безнаказанности, накачивая страну оружием и поощряя убийства мирного населения Донбасса.

И сейчас [американцы] продолжают упражняться с Украиной, на судьбу которой им абсолютно наплевать, — резюмировал замглавы Совбеза.

В том же интервью Медведев назвал единственно правильным решение президента России Владимира Путина вернуть Крым в состав России. Он пояснил, что благодаря этому шагу властям России удалось помочь жителям Крымского полуострова, а также укрепить страну. Медведев напомнил, что большая часть населения Крыма также поддержала референдум о вхождении в состав РФ.