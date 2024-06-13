«Уничтожат весь урожай»: названы самые опасные дачные вредители Депутат Чаплин: самыми опасными вредителями на даче являются клещи и плодожорка

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Самыми опасными вредителями в огороде являются: белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, попелица и плодожорка, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что данные паразиты угрожают практически всем культурам.

Белокрылка — маленькая, хитрая и одна из наиболее опасных для овощей. Питается листьями картофеля, томатов и капусты. Морковная муха: предпочитает питаться морковью, а также свеклой и редисом, личинки разрушают корнеплоды, делая их непригодными для употребления. Клещи — питаются соками растений, — подчеркнул Чаплин.

Собеседник напомнил, что клещи наносят значительный ущерб фруктовым деревьям и кустарникам: яблоням, вишне, смородине. Чаплин добавила, что клещи также переносят инфекционные заболевания, поэтому их взрослые особи нужно незамедлительно удалять.

Листовертка уничтожает листья огурцов, тыкв и баклажанов, оставляя лишь обглоданные остатки. Медведка — назойливый паразит, питается корнями садовых культур, особенно картофеля и моркови. Борьба с медведками может быть довольно сложной задачей, — рассказал Чаплин.

По его словам, жук-долгоносик и колорадский жук питается деревьями и кустарниками, особенно розами, хвойными деревьями и плодовыми культурами, включая картофель. Депутат добавил, что шершень, хоть и полезен для экосистемы, угрожает дачникам и огороду, так как питается фруктами, овощами и ягодами.

Попелица питается листьями огурцов, тыкв и кабачков, может уничтожить весь урожай. Плодожорка — питается яблоками, сливами, вишнями, делая их непригодными для употребления, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что лучшими видами удобрений для большого урожая кабачков и баклажанов является органические подкормки в виде перегноя или компоста. Он отметил, что также подойдут добавки, содержащие азот, калий и фосфор, особенно если речь идет о капусте или баклажанах.