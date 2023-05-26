Украина собирала опасные штаммы птичьего гриппа Минобороны России: Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%

Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лабораторные исследования

На Украине до начала спецоперации собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, передает РИА Новости слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. По его информации, это происходило на территории биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области. Кириллов отметил, что инициатором данной работы был Пентагон.

Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%, — сообщил он.

В связи с распространением птичьего гриппа 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. Также карантин был объявлен в Калининграде, Сыктывкаре и Йошкар-Оле.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что варианты вируса гриппа птиц, зафиксированные на территории России, не несут опасности для человека. Она добавила, что российская продукция птицеводства остается абсолютно безопасной.