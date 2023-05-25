Попова оценила опасность птичьего гриппа для россиян Попова: зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для человека

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что варианты вируса гриппа птиц, зафиксированные на территории России, не несут опасности для человека. Она добавила, что российская продукция птицеводства остается абсолютно безопасной, передает ТАСС.

На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет, — сказала Попова.

В связи с распространением птичьего гриппа 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах города. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. Также карантин был объявлен в Калининграде, Сыктывкаре и Йошкар-Оле.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой.