Карантин по птичьему гриппу ввели в Калининграде В Калининграде и нескольких пригородных поселках ввели карантин по птичьему гриппу

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В Калининграде и ряде пригородных поселков и садоводческих товариществ ввели карантин по птичьему гриппу из-за погибшей чайки на озере Пеньковом в областном центре. Постановление подписано исполняющим обязанности губернатора области Сергеем Елисеевым. Ограничения продлятся до 1 августа 2023 года.

Ограничительные мероприятия (карантин) по ВПГ (высокопатогенному гриппу птиц) устанавливаются на срок до 1 августа 2023 года, — следует из документа.

В зону карантина попали Калининград, а также 20 прилегающих поселков и садовых товариществ, Гурьевский округ, кроме территорий компаний «Балтптицепром» и «Птицеводческий комплекс «Продукты питания». Там запрещено ввозить и вывозить инкубационное яйцо, заготавливать и вывозить корма, проводить сельскохозяйственные ярмарки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой.