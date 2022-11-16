Депутат назвал угрозой признание российского режима «террористическим» Депутат Новиков: признание российского режима со стороны Чехии «террористическим» является угрозой

Фото: Russian State Duma//Global Look Press

Решение чешского парламента признать российский политический режим «террористическим» является напоминанием Москве об угрозе со стороны Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По словам парламентария, подобные решения могут принимать и другие европейские парламенты.

Депутат считает, что признание России террористическим государством, по мнению части политической элиты Запада, — это то, что должно находиться в «загашнике» инструментов давления на РФ. Но «точечные проявления» возможны.

Решение парламента Чехии на данный момент — это напоминание об одной из угроз, которые формулируются Западом в качестве рычага давления на Россию, — заявил Новиков.

Он добавил, что решение чешского парламента не отражает в полной мере даже мнения населения страны.

Чешские депутаты приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России вечером во вторник, 15 ноября.

Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом. На пленарной сессии в Страсбурге 21 ноября депутаты намерены проголосовать по соответствующей резолюции.

26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.