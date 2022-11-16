Решение чешского парламента признать российский политический режим «террористическим» является напоминанием Москве об угрозе со стороны Запада, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По словам парламентария, подобные решения могут принимать и другие европейские парламенты.
Депутат считает, что признание России террористическим государством, по мнению части политической элиты Запада, — это то, что должно находиться в «загашнике» инструментов давления на РФ. Но «точечные проявления» возможны.
Решение парламента Чехии на данный момент — это напоминание об одной из угроз, которые формулируются Западом в качестве рычага давления на Россию, — заявил Новиков.
Он добавил, что решение чешского парламента не отражает в полной мере даже мнения населения страны.
Чешские депутаты приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России вечером во вторник, 15 ноября.
Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом. На пленарной сессии в Страсбурге 21 ноября депутаты намерены проголосовать по соответствующей резолюции.
26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.