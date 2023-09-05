Турчак предложил новых претендентов на звание «Город трудовой доблести» Турчак предложил присвоить 10 российским городам звание «Город трудовой доблести»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Турчак

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил 10 кандидатов на звание «Город трудовой доблести», передает ТАСС. Об этом он сообщил президенту страны Владимиру Путину на заседании оргкомитета «Победа». В число таких городов вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Статус «Город трудовой доблести» получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной.

Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание «Город трудовой доблести». <...> Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта, — сказал Турчак.

19 ноября 2022 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам. В список этих городов вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Горловка, Луганск, Орск и Якутск.

15 ноября прошлого года президент подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.