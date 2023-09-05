Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил 10 кандидатов на звание «Город трудовой доблести», передает ТАСС. Об этом он сообщил президенту страны Владимиру Путину на заседании оргкомитета «Победа». В число таких городов вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Статус «Город трудовой доблести» получают населенные пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание «Город трудовой доблести». <...> Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта, — сказал Турчак.
19 ноября 2022 года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти городам. В список этих городов вошли Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Горловка, Луганск, Орск и Якутск.
15 ноября прошлого года президент подписал указы о присвоении звания городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Звания присвоены городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.