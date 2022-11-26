Участница встречи Путина с матерями объяснила присутствие там чиновниц Участница встречи с Путиным: участвовавшие в разговоре чиновницы в первую очередь тоже матери

Фото: kremlin

Присутствие чиновниц на встрече президента России Владимира Путина с матерями участников СВО объясняется тем, что они в первую очередь матери, сказала в разговоре с «Подъемом» глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова. Она сама участвовала в этой встрече и отметила, что именно родные военных первыми понимают, что тех беспокоит.

Мама — это первично. А в какой партии человек состоит... Я беспартийная, я баллотировалась в списки от ЕР, но я не состою ни в одной из партий. Эти обсуждения были, есть и будут, но сегодня надо помогать. Нужно семьям объединиться, чтобы обмениваться информацией, — сказала Белехова.

Чиновница также отметила, что находится в контакте с другими матерями, ждущими сыновей из зоны СВО. Белехова рассказала, что созванивается с главой АНО «Центр семьи и детского развития «Солнечный» Мариной Мигонувой и вместе с ней переживает, когда ее ребенок не выходит на связь. Она считает, что женщин, чьи близкие задействованы в спецоперации, могут понять только такие же женщины.

При этом она отметила, что государственные органы занимаются важными системными задачами, «но большое складывается из малого». По мнению Белеховой, встреча была важна тем, что матерям нужна поддержка, поскольку они сталкиваются с вопросами, адресованными Министерству обороны, однако им «нужен конкретный человек, который будет с нами взаимодействовать, чтобы на эти вопросы отвечать».

Накануне Путин провел встречу с матерями участников военной операции на Украине. Согласно списку, опубликованному пресс-службой Кремля, в ней участвовали домохозяйки, учительницы и руководительницы госорганизаций. В беседе приняли участие зампредседателя правительства ЕАО, старший прапорщик юстиции, налоговый инспектор, начальник отдела семьи, молодёжи и спорта администрации в Республике Тыва и кинематографист-документалист.

В ходе встречи Путин призвал «сдирать корку безразличия» с чиновников. Президент также заявил, что Россия сражается не с украинцами. По словам главы государства, вооруженные силы страны бьются с теми, кто использует граждан «как пушечное мясо».