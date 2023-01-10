Стало известно о новом назначении генерала Лапина URA.RU: генерал Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Александр Лапин

Источник в Минобороны РФ сообщил URA.RU, что бывшего руководителя группировки «Центр» в зоне СВО генерал-полковника Александра Лапина назначили на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России. По информации издания, назначение состоялось 9 января 2023 года. До этого генерал находился в отпуске.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января, — говорится в сообщении URA.RU.

1 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ оставили Красный Лиман, чтобы занять более выгодные позиции. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Лапина, руководившего обороной этого участка. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Кадыров добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. Глава Чечни назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».

Позицию Кадырова поддержал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал критику со стороны чеченского лидера экспрессивной, но добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».

Позднее в СМИ появлялась информация, что Лапин ушел в отпуск. Издание URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что Лапина на посту руководителя группировки «Центр» в зоне СВО на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. В Минобороны эту информацию не прокомментировали.