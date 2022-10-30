URA.RU: генералу Лапину нашли замену на время отпуска URA.RU: генерала Лапина на время отпуска заменит Андрей Мордвичев

Фото: Министерство обороны РФ

Александр Лапин

URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что руководителя группировки «Центр» в зоне СВО Александра Лапина на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. Минобороны официально не подтверждает эту информацию.

Мордвичев назначен врио командующего группировкой «Центр», командующим войсками ЦВО остается генерал Лапин. Как только у него закончится отпуск, он вернется к выполнению боевых задач во главе «Центра», — говорится в сообщении URA.RU.

По словам источника издания, приказа об отстранении Лапина от должности руководителя группировки «Центр» в настоящий момент нет.

Накануне Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщал, что Лапин написал рапорт по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области. Ранее он удостоился звания Героя России за участие в СВО.

Позднее URA.RU со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщило, что Лапин прибыл в Екатеринбург, где располагается главный штаб ЦВО. Собеседники издания утверждают, что командующий группировкой «Центр» в зоне СВО по-прежнему остается в должности, а информация об отставке — это всего лишь слухи. Один из них уточнил, что Лапин взял трехнедельный отпуск, большую часть которого он потратит на восстановление здоровья. По словам еще одного источника, генерал-полковник действительно написал рапорт, но не об отставке, а о предоставлении отпуска. Официальных комментариев Минобороны на этот счет пока не поступало.