Стало известно о формировании в России новой госпрограммы вооружений Мантуров заявил о формировании в России новой госпрограммы вооружений

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Денис Мантуров

В настоящий момент в России идет процесс формирования новой государственной программы вооружений, для этого ведется активное взаимодействие с Минобороны и Министерством промышленности и торговли РФ, заявил вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас формируются основные параметры и облик программы. Текущая госпрограмма завершится к 2025 году, напомнил он.

Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие внутри Министерства обороны и с Министерством промышленности и торговли, — сказал Мантуров.

В апреле бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил, что первые образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса С-500 в двух модификациях поступят в российскую армию в 2024 году. Кроме того, армия России возьмет на вооружение ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения, отмечал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВС России получат самоходную артиллерийскую установку «Коалиция СВ», способную бить по цели на расстоянии 70 км. По его словам, это то вооружение, которое необходимо фронту.