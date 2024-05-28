Стало известно, может ли спикер Рады Стефанчук заменить Зеленского Депутат Новиков: спикер Рады Стефанчук не может исполнять функции президента

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На своей должности спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не может заменить президента Владимира Зеленского и исполнять его функции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что при этом он может рассматриваться как легитимная фигура, но только как председатель Рады.

Здесь речь идет об определенном казусе. Спикер Рады может рассматриваться как легитимная фигура на данном этапе существования Украины. Особенность в том, что, будучи легитимным на своей должности, он не может исполнять функции президента. Он легитимен только как председатель Верховной рады, — пояснил депутат.

По словам Новикова, для России главный вопрос заключается в том, с кем можно вести переговоры. Он уточнил, что полномочия Зеленского истекли. По его мнению, он «просроченный» президент.

Вопрос на тему того, с кем бы Россия сейчас могла сесть за стол переговоров, сложный. Полномочия Зеленского как президента истекли, он «просроченный» президент, — заключил парламентарий.

Политолог Юрий Светов ранее предположил, что США могут воспользоваться нелегитимностью Зеленского, чтобы убрать его. По его мнению, Вашингтон в любой момент может сказать, что украинский лидер не имеет права идти на мирные переговоры или подписывать соглашения с Россией. Он считает, что это хитроумная игра США.