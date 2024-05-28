«Хитроумная игра»: политолог о планах США в отношении Зеленского Политолог Светов: США избавятся от Зеленского за счет его нелегитимности

Фото: Офис Президента Украины

США воспользуются нелегитимностью президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убрать его, считает политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что это хитроумная игра. По его мнению, Вашингтон в любой момент может сказать, что Зеленский не имеет права идти на мирные переговоры или подписывать соглашения с Россией.

США в любой момент могут сказать, что он (Зеленский. — NEWS.ru) нелегитимен, что он не имеет права пойти на переговоры, подписывать соглашения. А если они захотят провести переговоры, то предложат отстранить Зеленского, который запретил их проводить. Это хитроумная игра, в которой ни до демократии, ни до украинских избирателей дела нет вашингтонским стратегам, — пояснил эксперт.

Как уточнил политолог, РФ последовательно обозначила свою позицию. Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который отметил, что перед подписанием мирных договоров нужно понять, с кем на Украине общаться и кто является легитимным представителем государства.

По словам Светова, предполагалось, что команда Зеленского подаст в Конституционный суд, чтобы разъяснить ситуацию. Эксперт также обратил внимание, что оппоненты украинского главы — Юлия Тимошенко и Петр Порошенко — не подали обращений. Политолог связал это с угрозами в их адрес со стороны США.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее выразил мнение, что Зеленский является самозванцем. Он подчеркнул, что конституция государства ограничивает срок пребывания на должности президента пятью годами.